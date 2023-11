Stad nl Vastgoedontwikkelaar omsingelt manege met metershoge hekken: "Het voelt bedreigend"

Het is een bizarre ochtend voor de familie Van Drunick die al 32 jaar woont en een manege runt op de Akersluis in Nieuw-West. Ze worden namelijk sinds vanochtend omringd door hekken, geplaatst door vastgoedontwikkelaar Midvast. Hierdoor kunnen de pony's niet meer naar de rijbak om vrij te lopen. "Dit soort mensen denken dat ze alles kunnen maken, omdat ze geld en macht hebben ", vertelt eigenaar Mandy Drunick.

Het terrein voor manage Mandy's Pony Plezier is van Midvast, een vastgoedontwikkelaar. Zij willen bouwen op de grond en waren in gesprek met de familie om ook hun terrein over te nemen. Maar dat gesprek loopt nu spaak. Het bod van Midvast is tot nu toe te karig, zegt Mandy van Drunick."Dat aanbod moet wel realistisch zijn." Hekken De verkoop ging dus niet door. Tot verbazing van iedereen bij de manege plaatste Midvast vanochtend tientallen hekken rondom het hele terrein. Een deel van dat terrein is het (over)pad dat door de medewerkers en gasten wordt gebruikt om bij de manege te komen. Daar kun je nog wel komen, maar parkeren gaat niet meer en de pony's kunnen nu niet meer bij de rijbak komen. Midvast laat aan AT5 weten dat de hekken zijn geplaatst als voorbereiding op een verbouwing, maar dat is volgens de familie Van Drunick ongeloofwaardig. "Het voelt als pesten."

De pony's van Mandy's Pony Plezier mogen er niet doorheen - AT5

Groot probleem voor de familie is dat de paarden nu dus niet meer vrij kunnen lopen in de rijbak. Want de enige weg naar de manege is die van de ontwikkelaar en daar zijn nu dus hekken geplaatst. Emotioneel "Het voelt bedreigend dat je recht van overpad hebt, maar dat je nu niet eens je huis goed in en uit kan", zegt een zichtbaar geëmotioneerde Mandy. "Mijn ouders hebben hier 32 jaar gewerkt om hun bedrijf op te bouwen en moeten dit nu meemaken tijdens hun pensioen." Midvast zegt dat ze volledig handelen binnen de geldende wet- en regelgeving. Maar, zegt Mandy: "Ze hebben geen recht om ons op te sluiten". De advocaat van de familie gaat een kort geding aanspannen om de hekken te laten verwijderen.

Dit is de volledige reactie van vastgoedbedrijf Midvast: De hekken staan rondom het perceel van Midvast en dienen ter beveiliging. Midvast is namelijk voornemens om haar eigendom tijdelijk in gebruik te nemen én voor te bereiden op een bouwuitvoering. In het verleden zijn er contacten geweest met de familie Drunick, maar dat heeft niet geleid tot verdere afspraken. Daarom heeft Midvast de aandacht verlegd naar haar eigen kavel en handelt zij volledig binnen de geldende wet- en regelgeving. Op grond hiervan heeft, aldus de geraadpleegde advocaat, Midvast het recht om haar eigendom af te perken met een hek.