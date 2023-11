Horecaondernemer verkoopt zaak vanwege kadewerkzaamheden: "Al mijn spaargeld zat erin"

Iets meer dan een half jaar heeft horecaondernemer Remco Boas zijn zaak aan de Tweede Kostverlorenkade in West gerund. Maar toen hij erachter kwam dat er de komende drie jaar ingrijpende werkzaamheden aan de kade gaan plaatsvinden, verkocht hij zijn zaak onmiddellijk met flink verlies. "Ik kan geen zaak runnen in deze chaos."

Toen Remco Boas zijn zaak aan de Tweede Kostverlorenkade kocht, wist hij naar eigen zeggen niet dat er werkzaamheden aan de kade zouden plaatsvinden. "Dat we drie jaar lang in de bouwhekken zouden staan en dat de straat en kade opengingen, was voor ons een verrassing. Het wordt hier gewoon een zandbak en een chaos. Het maakt het zo onwerkbaar, dat we er nu voor hebben gekozen om eruit te stappen met een belachelijk groot verlies van een half miljoen. Al mijn spaargeld en mijn hele oude dag zit erin."

Vooraf bekend

Boas zegt vooraf contact te hebben gehad met het stadsdeel, de wijkmanager, de buurtregisseur en de vorige eigenaar over of er nog bijzonderheden te gebeuren stonden in de omgeving. Boas: "Iedereen zei van niet", vertelt hij. "Een aannemer moest mij uiteindelijk vertellen wat er hier zou gebeuren."

De gemeente laat weten dat ten tijde van de overname al bekend was dat de kadewerkzaamheden zouden gaan plaatsvinden. "Dus het is vreemd dat de ondernemer daar niet door de vorige eigenaar of de makelaar over is geïnformeerd. Tijdens de werkzaamheden is de horecazaak wel bereikbaar", aldus een woordvoerder.