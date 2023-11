Leiding voor warmtetransport vervangen in Zuidoost: ''De aorta van het leidingwerk van Amsterdam''

Grootschalige werkzaamheden rond het Abcouderpad in Zuidoost. Een deel van de warmtetransportleiding die hier ligt wordt vervangen. Het gaat om de belangrijkste leiding voor stadswarmte in Amsterdam. In Het Verkeer nemen we een kijkje op het bouwterrein. Vanwege de werkzaamheden is het Abcouderpad, een belangrijke fiets- en wandelroute, afgesloten tot de kerst.

Op het bouwterrein is een flinke sleuf gegraven. De leidingen die worden vervangen maken deel uit van het warmtehoofdnet. ''Dat wil zeggen dat het een soort snelweg is van stadswarmte'', legt projectmanager Ineke Aalderink uit.

''De bestaande is niet helemaal goed meer en hebben we al een paar keer gerepareerd. Dus nu gaan we nieuwe leidingen aanleggen.''

De nieuwe leidingen komen op twee meter diep in de grond te liggen. ''De ene leiding is voor de aanvoer van stadswarmte en de andere leiding voor de afvoer'', legt uitvoerder Hendrik-Dirk Kooistra uit. ''Het water wat erin zit kan maximaal 130 graden worden. Hoe meer vraag er is naar warmte hoe hoger de temperatuur.''

In totaal wordt er een sleuf van 1,4 kilometer gegraven waar maar liefst 174 buizen in gaan. ''Het is een fantastisch project om aan mee te werken'', aldus de uitvoerder. ''Dit maken we bijna nooit mee. Zo'n groot project in stedelijk gebied.''

Op de vraag of hij trots is als de werkzaamheden klaar zijn is het antwoord duidelijk. ''Zeker, wij zorgen ervoor dat Amsterdammers er lekker warm bij kunnen zitten de komende jaren.''