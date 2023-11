ms. Van Riemsdijkweg afgesloten voor make-over: "Weg wordt veiliger en overzichtelijker"

Er wordt gewerkt aan de ms. Van Riemsdijkweg. Het deel van de weg tussen de Klaprozenweg en de NDSM-straat moet overzichtelijker en veiliger worden en is daarom afgesloten voor het verkeer. In Het Verkeer vertelt projectleider Hylco van der Reijden wat de werkzaamheden precies inhouden.

AT5

Er wordt volop gebouwd in het NDSM-gebied in Noord. Om alle ontwikkelingen bij te houden, wordt één van de hoofdstraten nu aangepakt. "We gaan ms. Van Riemsdijkweg opnieuw inrichten, om de weg veiliger en overzichtelijker maken voor de toekomst", legt Van der Reijden uit.

projectleider Hylco van der Reijden - AT5

Naast de herinrichting vinden er ook andere werkzaamheden plaatst in het gebied. Er wordt tegelijkertijd ondergronds gewerkt aan elektriciteit en het waternet. "We gaan samen te werk zodat we werk met werk kunnen maken. Zo hoeft de weg maar een keer open", aldus Van der Reijden.

Quote "Ik heb het gevoel alsof ik steeds voor mijn voeten wordt gereden omdat alles is afgesloten" Voorbijganger

Het is druk rondom de weg met fietsers, voetgangers en auto's en er wordt verdeeld gereageerd op het werk aan de straat. "Als het beter wordt dan heb ik geen last van. Een klein stukje omrijden, that's it", vertelt een bewoonster. Een andere voorbijganger heeft wat meer moeite met de afsluiting: "Een beetje vervelend. Ik heb het gevoel alsof ik steeds voor mijn voeten wordt gereden omdat alles is afgesloten."

Omleiding ms. Van Riemsdijkweg - Gemeente Amsterdam

Gevolgen voor het verkeer Bestemmingsverkeer kan via het kruispunt mt. Lincolnweg het gebied in-en uitrijden. Voor fietsers van- en naar de pont en NDSM-oost is er een omleiding via de tt. Melaniaweg.