NDSM-werf krijgt een nieuw plein: "Het wordt steeds voller"

Er wordt nog volop gewerkt op de NDSM-kade. Uitkijkend op het IJ komt het nieuwe centrale plein van de NDSM-werf. AT5-programma Het Verkeer gaat opnieuw langs bij de werkzaamheden om te zien hoe het werk vordert.

"We zijn de boel aan het saneren en we doen een oeveruitbreiding om een levendigere omgeving te maken. Dit wordt het hart van de NDSM", vertelt toezichthouder Arie Loos. Er is al heel wat werk uitgevoerd voor het nieuwe plein. "We hebben hier de vuile grond ontgraven en daar brengen we schoon materiaal voor terug en we hebben een damwand geplaatst. Daarna komt de steiger. Het is een complexe situatie", zegt Loos.

Het ontwerp van het nieuwe plein op de NDSM-werf

Voorbijgangers zijn nieuwsgierig naar hoe het plein eruit komt te zien. "Ik ben benieuwd wat hier gaat komen. Het is hier mooi, allemaal nieuwbouw en ik denk dat het plein daar wel iets aan toe gaat voegen", zegt een jongeman. "Ik vind de alternativiteit hier in Noord heel mooi en belangrijk. Ik vraag me af hoe het er straks uit komt te zien", vraagt een vrouw zich af. Loos heeft daar wel een antwoord op: "Dit wordt een gebied om te wandelen, recreëren aan het IJ met zitelementen. Van het najaar komen er bomen bij en worden lantaarnpalen geplaatst."

De NDSM-werf is enorm veranderd in de afgelopen jaren, merken Amsterdammers op. "Als je hier vijf jaar geleden stond was dit er nog allemaal niet. Ik liep hier rond als klein meisje en toen was dit nog allemaal zand en parkeerplekken", vertelt een jonge vrouw ons. "Zolang ik hier al kom, zijn ze hier al bezig. Het wordt steeds voller", merkt een andere voorbijganger op.

Pont blijft bereikbaar Fietsers en voetgangers hebben weinig last van de werkzaamheden en worden om het werkterrein heen geleid. De pont blijft tijdens het hele project bereikbaar. De werkzaamheden zijn naar verwachting half april afgerond, al hoopt toezichthouder Loos eerder klaar te zijn. "Iedereen hoopt toch dat de terrassen weer open gaan. We zitten voor een restaurant , die heeft dan last van ons", vertelt hij. ''Het werk verloopt volgens schema, dus dat is in ieder geval een stap in de goede richting.''