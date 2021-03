Herinrichting Heemstedestraat bijna klaar: "Maar waar moet ik parkeren?"

In de nieuwe inrichting van de Heemstedestraat zijn een aantal auto-parkeerplekken verdwenen. Een buurtbewoner vraagt zich waarom de plekken weg zijn gehaald en waar hij nu moet parkeren. "Er is gekozen om aan de linkerkant van de straat ruimte te geven aan fietsparkeren en aan de rechterkant hebben we de parkeerplaatsen gehandhaafd", vertelt Peeters. De laad- en losplekken aan beide kanten van de straat worden ter beschikking gesteld voor parkeren in de avond.

Betrokken buurt

De werkzaamheden in de straat zorgden het afgelopen jaar voor veel overlast en de herinrichting wordt wisselend ontvangen door bewoners en ondernemers. "Nu moet je steeds om. Ook voor het autoverkeer is het vervelend omdat dit de directe straat naar het centrum is", vertelt een bewoonster. Ze is echter positief over hoe de nieuwe straat eruitziet. "Het is echt een verbetering", zegt ze. "Het is goed, het is mooi geworden. Het probleem is dat ze geen parkeerplaatsen hebben gemaakt. Weinig parkeerplaatsen zijn moeilijk voor de bewoners" vertelt een andere bewoner ons.



Het project heeft wat tegenslagen gekend en dat de werkzaamheden bijna klaar zijn is dan ook erg fijn. "Ik denk dat de bewoners blij zijn dat het werk gereed is. We zijn altijd blij geweest met het commentaar van de bewoners. Het toont een stukje betrokkenheid van de straat ondanks dat ze veel last hebben gehad het afgelopen jaar. Complimenten dat ze het zo lang vol hebben gehouden", zegt Peeters.