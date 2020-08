Heemstedestraat nog steeds op de schop: 'Het komt er hier straks heel anders uit te zien'

'Alle kabels en leidingen zijn vervangen en het werk aan de tramrails is nagenoeg klaar, dus we gaan de laatste fase in'

'Alle kabels en leidingen zijn vervangen en het werk aan de tramrails is nagenoeg klaar', legt omgevingsmanager Ton Kruyshoop uit terwijl er wordt gewerkt aan de tramrails. 'Dus we gaan de laatste fase in.' Gemeente Amsterdam maakte samen met GVB en Waternet een plan voor de herinrichting van de Heemstedestraat. Het doel is om de verkeersveiligheid en de doorstroming van de tram te verbeteren.

Uitdaging

Volgens Kruyshoop was het een flinke uitdaging om dit project in goede banen te leiden. 'Meerdere partijen zijn tegelijkertijd aan het werk en al die planningen moeten natuurlijk goed op elkaar afgestemd worden zodat men elkaar niet in de weg loopt.'

'Helaas ervaart het autoverkeer flinke hinder door de werkzaamheden', vervolgt de omgevingsmanager. 'In eerste instantie dachten we wel dat het mogelijk was voor het autoverkeer om door de straat te rijden, maar in de praktijk blijkt dit toch onvoldoende veilig te zijn."

Er komen vrijliggende fietspaden en een vrijliggende trambaan, de trottoirs worden vernieuwd, ondergronds zijn inmiddels de kabels en leidingen verlegd en is het riool vervangen. De bestaande bomen zijn gekapt, maar als het project klaar is komt er nieuwe beplanting voor terug.