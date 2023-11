Cetin K. (42) vermoordde zijn ex-vriendin in Spaarnwoude, rechtbank legt twintig jaar cel op

De rechtbank heeft de 42-jarige Cetin K. veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op zijn ex-partner. Het levenloze lichaam van de Amsterdamse werd vorig jaar zomer gevonden in recreatiegebied Spaarnwoude. Ze was met één kogel door haar hoofd geschoten. K. ontkent de moord op de vrouw, maar tijdens de inhoudelijke behandeling bleek dat hij de vrouw al jarenlang probeerde te controleren, isoleren en vernederen.

Op 15 juni 2022 vond de politie in recreatiegebied Spaarnwoude het lichaam van de 35-jarige Amsterdamse. De politie wist dat ze in die omgeving moesten zoeken, nadat de ouders 's nachts alarm hadden geslagen. Rond 03.00 uur werden zij namelijk gebeld door hun dochter, die in paniek was.