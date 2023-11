Cinema de Vlugt in Nieuw-West kan dankzij crowdfunding tweede zaal openen

De uitbreiding van de populaire buurtbioscoop was broodnodig. Het aantal bezoekers was veel groter dan bij de opening in september 2022 werd verwacht. "Het is eigenlijk krankzinnig dat een stadsdeel bijna zo groot als de stad Arnhem maar één zaal heeft", zei Aldert de Boer, coördinator van buurtactiviteiten in Nieuw-West, eerder tegen AT5.

Eindsprint

Twee dagen voor het eind van de crowdfunding was het nog spannend of het doel van 35.000 euro bereikt zou worden. De crowdfunding stond toen op 84 procent. Aydin Dehzad en Bas Broertjes, de oprichters van de bioscoop, stuurden nog een mail naar buurtbewoners in een poging een eindsprint in te zetten, met succes.

Binnen een dag zaten ze op 96 procent en in de laatste uren van de crowdfunding was het benodigde bedrag binnen. Uiteindelijk waren er 532 donateurs, vooral mensen uit de buurt. Die lieten verschillende boodschappen achter, zoals 'geweldig initiatief vanuit de maatschappij zelf' en 'De Vlugt geeft kleur aan de stad'.