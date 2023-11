Liveblog: eerste stemmers naar de stembus op spannende verkiezingsdag

De gemeente laat weten dat het bij twee van de eerder gemelde stembureaus vandaag toch niet mogelijk is om te stemmen. Het gaat om het stembureau in de Zuiderkerk in het centrum en om het stembureau Pestana Riverside Hotel in Zuid.

Wel zijn er twee nieuwe stembureaus in de buurt geopend. Wie in de Zuiderkerk wilde stemmen kan dat nu doen bij Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69, en voor de stemmers in Zuid is de OBA CC Amstel, op het Cullinanplein, geopend.