Ook vandaag berichten over ontbrekende stempassen: "Envelop erg misleidend"

"Dit is het enige wat ik kreeg", vertelt een bewoner van Venserpolder in Zuidoost, waarmee hij doelt op de envelop van de kandidatenlijst (zie bovenstaande foto). Op deze envelop staat ook de tekst 'Stem! 22 november' en een logo met een potlood, maar de stempas zelf had daarnaast nog in een andere soortgelijke envelop moeten komen. "Ik was in de veronderstelling dat dit de stempas was", zegt hij.

"Nu geopend, en er zit een brief in. En geen stempas"

Een bewoner van de Zuidas zegt hetzelfde te zijn overkomen. "Ik belde de gemeente die bevestigde meerdere meldingen te hebben ontvangen, na eerst afgewimpeld te worden met onoplettendheid vanuit mij kon de vrouw aan de lijn mijn perspectief uiteindelijk toch inzien. We hebben de kiezerslijst wel ontvangen, maar niet de stempas. Wie heeft er bedacht dat het een goed idee was de stempas te verstoppen in een tweede brief?"

Hij noemt het 'erg misleidend'. "Want ik dacht, dit is mijn stempas. Nu geopend, en er zit een brief in. En geen stempas. Drie personen kunnen niet stemmen." Gisteren bleek al dat er meer bewoners uit Venserpolder gedupeerd waren . Hoewel een van hen de gemeente op de hoogte zegt te hebben gesteld, kregen bewoners van de wijk geen brief van de gemeente om hen te informeren.

Ook in Holendrecht zorgde deze envelop ervoor dat bewoners onterecht dachten dat er niks aan de hand was. "Helaas kwamen wij er gister pas achter, omdat we dachten dat het in de kandidatenlijst zat. Ook door ziekte begin van de maand hebben we er toen niet eerder aan gedacht. Ik vind het wel een beetje balen want we wilden wel stemmen, het riekt naar competitievervalsing."

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het dit jaar voor het eerst is dat de kandidatenlijst als een aparte en extra verzending is gekomen. Eerder zaten zowel de stempas als de kandidatenlijst dus wel in dezelfde envelop. In verschillende andere gemeentes was dat tijdens deze verkiezingen ook het geval.

Eerdere meldingen

De gemeente liet gisteren al weten dat er meldingen uit Noord, de Rivierenbuurt en Zuidoost binnengekomen waren. Op basis van die meldingen maakte de gemeente de inschatting dat het om 1250 gedupeerde bewoners ging. Daarom heeft de gemeente die adressen een brief gestuurd. Maar in ieder geval Venserpolder, de Zuidas en Zeeburg zaten daar dus niet bij.

Bewoners hadden gisteren tot 12.00 uur om een nieuwe stempas aan te vragen op hun stadsdeelkantoor, daarna kon de fout niet meer hersteld worden.

