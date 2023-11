Zo'n 1250 Amsterdammers kregen geen stempas: "Waardeloos, wilde graag m'n stem uitbrengen"

Wel ontvingen bewoners gisteren een kandidatenlijst en dat zorgde voor verwarring. Meerdere bewoners dachten eindelijk hun stempas binnen te hebben. Een bewoner kwam er vandaag om 11.15 uur achter dat dat dus niet zo was: "Nee, nu ga ik het niet meer ophalen. Ik heb netjes melding gedaan vier dagen geleden en ik dacht dat dit m'n stempas was. Wel waardeloos, ik wilde graag m'n stem uitbrengen."

De gemeente en PostNL geven aan dat mensen een melding moeten maken als ze geen pas hebben ontvangen. De gemeente verspreidde in totaal 598.610 stempassen en kreeg meerdere meldingen over niet ontvangen stempassen van bewoners. Op basis van die meldingen schat de gemeente in dat er zo'n 1250 bewoners zijn die geen stempas kregen.

Geen melding

Het werkelijke aantal kan er dus van afwijken, zeker omdat de gemeente in een reactie stelt dat sommige bewoners in Zuidoost geen melding deden en dat er daardoor in hun gebied 'helaas geen actie' ondernomen kon worden. "Dat is heel vervelend voor deze bewoners."

Naar mensen die geen stempas of waarschijnlijk geen stempas kregen, heeft de gemeente afgelopen week een brief gestuurd waarin stond uitgelegd hoe zij een vervangende stempas konden aanvragen. De gemeente zegt het voorval te betreuren en zal met PostNL een evaluatie doen.