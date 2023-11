Amsterdamse peiling: forse winst GL-PvdA, Omtzigt krijgt bijna 10 procent van de stemmen

Bijna een derde van de Amsterdamse stemmen gaat bij de Tweede Kamerverkiezingen volgende week naar GroenLinks-PvdA. Dat is althans de uitkomst van een peiling onder Amsterdamse kiezers van Bureau OIS in opdracht van AT5 en Het Parool.

De peiling is gehouden onder zo'n 1200 Amsterdammers. Opvallend is dat D66 ten opzichte van de vorige landelijke verkiezingen, ruim de helft van het aantal kiezers verliest. Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt is landelijk gezien kanshebber om de grootste te worden, maar komt als het aan Amsterdamse stemmers ligt met 9.2 procent op de vierde plek.

De combinatie GroenLinks-PvdA krijgt volgens de peiling bijna het dubbele aantal stemmen ten opzichte van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021. Het aantal stemmen voor de VVD blijft ongeveer gelijk. Ook de verschillen bij Volt, de Partij voor de Dieren en PVV zijn klein.

De BBB en JA21 krijgen in Amsterdam nog geen 1 procent van de stemmen.

Amsterdam

Aan de deelnemers van de peiling is ook gevraagd welke kant zij vinden dat het opgaat met Amsterdam. Een meerderheid (56 procent) vindt dat het de verkeerde kant op gaat. 37 procent vindt dat het de goede kant op gaat. De rest weet het niet of heeft geen antwoord.

Negatiever

In 2021 en 2019 was er nog geen meerderheid die vond dat het de verkeerde kant op ging, dus dit jaar zijn Amsterdammers negatiever. Amsterdammers die GroenLinks-PvdA of D66 stemmen zijn vaker positief over waar de stad heengaat. Amsterdammers die PVV, BBB, 50Plus of NSC stemmen zijn vaker negatiever over de stad dan gemiddeld.

De verkiezingen vinden op 22 november plaats.