Politiek geweten en tikkie elitaire Boomsma weg uit Amsterdamse raad: "Stad smerig en vol"

Altijd bemoeit 'ie zich er mee, maar na dertien jaar politiek in Amsterdam trekt Diederik Boomsma de deur achter zich dicht. Hij stapt over naar Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Met Boomsma blikken we terug op zijn politieke carrière in de stad. "Ik blijf me overal mee bemoeien, maar vanaf andere plekken: als bewoner en hopelijk Kamerlid."

AT5

Nestor, het politieke geweten van de raad, beste raadslid van het jaar 2021, de eeuwige éénpitter, een tikkie ongemakkelijk én elitair. Zo wordt de Amsterdamse Pieter Omtzigt, Diederik Boomsma, omschreven. Door zijn overstap naar Nieuw Sociaal Contract verlaat Boomsma het CDA. Boomsma: "Het CDA is altijd een kleine partij geweest in Amsterdam. Dat betekent niet dat je geen invloed kan hebben. Ik heb veel kunnen bereiken hier, met die ene zetel. Misschien gaat het CDA wel verrassen. Ik gun ze het allerbeste en hoop dat ze het goed gaan doen. Ik ga niet weg van het CDA, maar meer naar iets nieuws toe."

De tot voor kort CDA'er bemoeide zich als eenmansfractie met veel onderwerpen. Toen er in 2017 na 120 jaar een nieuw stelsel voor erfpacht werd aangekondigd, kwam Boomsma voor de huizenbezitters op. Op en rond de Nieuwmarkt komen veel onderwerpen samen waar de voormalig CDA'er zich druk om maakte in de raad; de slechte kademuren en bruggen, het overtoerisme en de toekomst van sekswerk. "Het meurt verschrikkelijk. Mensen pissen hier. Op een instortende kademuur staan wat brandnetels en dat noemen ze idylle. Dat is het niet voor de bewoners van deze stad. Het is te smerig, te vies en te vol", aldus het vertrekkend raadslid. Conservatief Het conservatieve gedachtegoed van Boomsma vertaalt zich ook naar zijn politieke opvattingen. Zo pleit hij voor het behoud van historische kenmerken en gebouwen in de stad. Bij de omstreden sloop van drie panden aan de Van Eeghenstraat trok Boomsma de politieke verzetskar. Zonder succes, de sloop ging door. Schandalig, vindt Boomsma. "Er komt nieuwbouw voor terug, dat gaat natuurlijk helemaal detoneren. Ik heb er voor gevochten, maar het is hier mislukt. Soms heb je beperkte invloed als raadslid. Er was hier geen sloopvergunning voor nodig en dus konden we het als gemeente niet tegenhouden. Ik heb een voorstel gedaan dat er altijd een sloopvergunning nodig is als je een historisch pand wil slopen."

AT5 / Luuk Koenen