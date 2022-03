Diederik Boomsma (CDA) gekozen als 'beste raadslid van Nederland'

Boomsma kreeg bijna 6000 stemmen. "Ongelooflijk veel dank aan de jury en iedereen die een stem heeft uitgebracht. Dit is hartverwarmend. Wat geweldig", zie hij nadat hij de prijs kreeg.

De verkiezing georganiseerd door campagnebureau BKB, het Perikles Instituut, de Volkskrant, de Nieuws BV en talkshow M. De CDA'er wordt omschreven als iemand die voor een gemeente knokt die 'niet van bovenaf allerlei slecht beleid ontwikkelt'.

Er kan tijdens de verkiezingen weer op Boomsma gestemd worden. Het worden voor hem en het CDA wel extra spannende verkiezingen, want volgens verschillende peilingen is het nog onzeker of de partij weer een zetel krijgt.

Wopke Hoekstra, minister en landelijk CDA-partijleider, noemt de prijs 'dik verdiend'.