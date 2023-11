Trein Amsterdam-Londen toch half jaar stilgelegd: "Zeer teleurstellend"

Waar nu de westkant van het station op de schop wordt genomen, is vanaf volgend jaar juni de oostzijde aan de beurt. Op perron 15 kan daardoor de controle van de paspoorten niet doorgaan en een andere opties waren niet mogelijk, zo blijkt uit het onderzoek gepubliceerd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Geen andere locatie

De paspoortcontrole moet na de verbouwing onder het station komen en een tijdelijke verplaatsing ergens anders in het station was niet mogelijk. Ook was het niet mogelijk om de terminal open te houden of een tijdelijke terminal te openen, beiden zouden voor vertraging van de werkzaamheden zorgen. En zonder een plek waar de paspoorten gecontroleerd kunnen worden mag de trein niet rijden, aangezien Groot-Brittannië geen onderdeel van de Schengen-douanezone is.

Ook zag Eurostar het niet zitten dat de trein vanaf Rotterdam Centraal vertrok. Volgens de vervoerder was het dan niet mogelijk om een rendabele verbinding te hebben, onder andere omdat de trein tot Brussel dan met 750 lege plekken zou rijden. De marechaussee-capaciteit in Rotterdam is namelijk een stuk beperkter dan hier.

Minder lang stil

Wel is het uiteindelijk gelukt om de afwezigheid van de trein te beperken naar maximaal een half jaar, vanaf juni volgend jaar tot en met december. De bouw van de nieuwe locatie in de Amstelpassage moet eerder klaar zijn dan in eerste instantie de bedoeling was, maar wordt straks wel groter. Nu kunnen er zo'n 250 reizigers de trein pakken, dat moet straks 650 worden.

"Helaas hebben we ook moeten constateren dat een gat blijft bestaan waarin Eurostar niet direct, beveiligd kan vertrekken vanaf Amsterdam Centraal. Dit is voor iedereen zeer teleurstellend", laat een woordvoerder van het ministerie weten aan AT5. "De andere oplossingsrichtingen brachten dusdanig veel onzekerheden en risico's met zich mee dat partijen hier niet voor hebben gekozen."

21 vliegtuigen per dag meer

Reizigers die volgend jaar met de trein naar Londen willen moeten eerst naar Brussel reizen om vanaf daar op de Eurostar te stappen. Reizigersorganisatie Rover vreesde dat vanwege het stilleggen van de treinverbinding dat meer mensen voor het vliegtuig zouden kiezen. ""Het schrappen van de Eurostar betekent dagelijks 21 vliegtuigen meer vanaf Schiphol", aldus directeur Freek Bos in september.

Toch ziet de directeur de situatie niet slecht in: ''Dit is al beter dan dat het eerst was. En van alle andere opties die we hebben gezien, was dit het beste van het slechtste", aldus Bos. '"En door deze verbouwing kunnen er in ieder geval meer reizigers mee in de toekomst."

Wel is Rover nog in gesprek met Eurostar en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om ervoor te zorgen dat er meer capaciteit komt voor reizigers die nu moeten overstappen in Brussel om naar Londen te komen.

De Eurostar van Londen naar Nederland blijft wel rijden, aangezien die controles in Groot-Brittannië plaatsvinden.

Reactie wethouder

Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst 'waardeert' het dat de partijen hun best hebben gedaan de afgelopen periode en dat het stilleggen van de verbinding daardoor is verkort tot een half jaar. "Toch is het teleurstellend dat de aantrekkelijkheid van de treinreis naar Londen tijdelijk afneemt, terwijl we juist willen zorgen voor meer internationale treinreizen. Ik hoop dat reizigers er toch voor blijven kiezen om de trein naar Londen te nemen, zodat het aantal reizigers weer kan groeien als de nieuwe, grotere terminal af is."