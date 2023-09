Reizigersorganisatie stuurt brandbrief over stilleggen trein naar Londen: "Tijd dringt"

Reizigersorganisatie Rover heeft een brandbrief gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over het stilleggen van de treinverbinding tussen Amsterdam en Londen. Volgens Rover dringt de tijd voor het ministerie om te zorgen dat de populaire verbinding in stand blijft. "Onverstaanbaar en onnodig dat reizigers straks allemaal het vliegtuig ingejaagd worden."

Vanwege de werkzaamheden op het Centraal Station komt de Eurostar in gevaar. Volgend jaar juni gaat de oostzijde van het station op de schop en tijdens die werkzaamheden is er geen plaats voor de paspoortcontrole die nu op perron 15 wordt gehouden. En geen paspoortcontrole betekent geen Eurostar naar Londen. De verbinding zou dan voor zeven tot elf maanden niet gebruikt kunnen worden.

Na een bezoek van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) aan het Centraal leek het er op dat het ministerie in samenwerking met NS en ProRail een 'ultieme poging' ging doen om de trein toch te laten rijden. Er zou geprobeerd worden om onder meer de huidige locatie van de paspoortcontrole pas later af te breken en om de bouw van de tijdelijke nieuwe hal in de Amstelpassage te versnellen.

Radiostilte

Maar na die berichtgeving halverwege juni bleef het stil over de mogelijke maatregelen. Reizigersorganisatie Rover maakt zich daar zorgen over, omdat het volgens hen nu wel erg dichtbij begint te komen. Eventuele oplossingen kosten namelijk realisatietijd en reizigers zouden tickets voor volgend jaar al binnenkort willen kopen. "Het schrappen van de Eurostar betekent dagelijks 21 vliegtuigen meer vanaf Schiphol", aldus directeur Freek Bos. "Het is onverstaanbaar en onnodig dat de vele reizigers die gebruik maken van de trein straks allemaal het vliegtuig ingejaagd worden."

De organisatie vraagt aan het ministerie om 'op de kortst mogelijke termijn het besluit te nemen, zodat de verbinding in 2024 en 2025 is gegarandeerd'. Rover schrijft daarnaast dat het niet tevreden is met een eventuele andere uitkomst. "Het verkorten van de periode naar iets anders dan nul maanden is vanuit de reiziger onaanvaardbaar."

Een woordvoerder van het ministerie I&W laat weten dat ze nog steeds de opties aan het onderzoeken zijn met een externe adviseur.