Amsterdamse zaalvoetbalderby tijdelijk stilgelegd na spreekkoren uit publiek

Tijdens de stadsderby in de Eredivisie Zaalvoetbal tussen VNS United, uit Noord, en Os Lusitanos, uit West, werd de wedstrijd kortstondig gestaakt vanwege spreekkoren vanuit het thuispubliek. De twee ploegen stonden vooraf aan het duel gelijk in het aantal punten. Lusitanos won de derby met 2-4 in de sporthal Elzenhagen en klom naar de vierde plaats in de competitie.

In de kraker, die volgens NH Sport bij vlagen vijandig was in de richting van het team uit West, ging het een tijd gelijk op. Maar uiteindelijk was Os Lusitanos, dat vorig seizoen nog Lebo heette, zeer efficiënt met de kansen die zij kregen en stond de eindscore met de rust al op het scorebord.

Aan het einde van de wedstrijd, een duel duurt twee keer twintig minuten, werd er tijdelijk gestaakt. De scheidsrechters waren het gezang en de spreekkoren vanaf de tribunes zat, waarin de trainer en de aanvoerder van Lusitanos regelmatig het onderwerp waren. Samen met de aanvoerders vertrokken de scheidsrechters richting de kleedkamers voor overleg. Een kleine tien minuten later werd de wedstrijd hervat en afgemaakt zonder problemen.

Amsterdammers doen het goed

Na tien wedstrijden te hebben gespeeld staan zowel OS Lusitanos als VNS United in de bovenste helft van de Eredivisie. De club uit Noord speelde vorig jaar het eerste seizoen op het hoogste niveau en wist ternauwernood degradatie te ontlopen, met zes overwinningen uit tien wedstrijden is het een heel ander seizoen op dit moment.

De twee teams staan respectievelijk vierde en vijfde in de competitie en maken een goede kans om te spelen voor de play-offs. In de Eredivisie zaalvoetbal, bestaand uit zestien ploegen, wordt de competitie na twaalf wedstrijden opgeknipt in twee poules. De bovenste helft van de competitie gaat spelen voor een plek in de play-offs (plek voor zes teams) en de onderste helft gaat proberen degradatie te ontlopen.

Unieke sporthal

De sporthal in Noord, de thuishaven van VNS United, kent sinds kort een unieke vloer. De lijnen bestaan namelijk uit LED-verlichting, waardoor alleen de benodigde lijnen te zien zijn op dat moment. De vloer bestaat uit glasplaten waar LED-strips onderliggen. Over de vloer ligt een 'coating' die het wat stroever maakt. De hal werd deze maand feestelijk geopend door sportwethouder Sofyan Mbarki.