De Spot: Johan is al 25 jaar brugwachter in Amsterdam

In zijn eentje bedient Johan Wervers twee bruggen: de brug de Duivendrechtsebrug en de Omvalbrug. In de miniserie De Spot van het programma Damsko vertelt hij over zijn werk.

Wervers was eerder nog taxichauffeur. Op een bijzondere manier maakte hij de overstap. In 1996 stortte een vliegtuig met alle brugwachters van de provincie Noord-Holland neer in de Waddenzee. Geen van de brugwachters overleefde dat. Wervers besloot daarna te solliciteren.

Een groot deel van het werk bestaat uit wachten. In die tijd schreef Wervers eerder het boek 'Weetjes van een Amsterdamse brugwachter'. Verder studeert hij. "We proberen ieder jaar een diploma of een certificaat te halen."

