Damsko aflevering 21: Bruggen & bruggen verbranden

In de miniserie genaamd ‘DENNIS!’ volgen we de Landsmeerder en geboren Jordanees Dennis Beyerinck, die zijn carrière als schrijver en zanger van de grond probeert te krijgen. In deze laatste aflevering trekt Dennis de stoute schoenen aan en gaat hij naar Carré. Hij wil daar namelijk, zonder enige podiumervaring, volgend jaar op zijn verjaardag debuteren met zijn eigen cabaretvoorstelling.

In de rubriek ‘De Kaart’ treffen de Russische Ilya en Sasha, Zij zijn beiden Rusland ontvlucht in het jaar dat de oorlog in Oekraïne begon. Zij kunnen niet meer terug naar hun land zolang de huidige regering daar zetelt. Als Rus in het Westen is het eigenlijk best goed te doen volgens beiden. ‘Veel mensen hebben juist begrip voor de situatie. Ze weten dat wij gewone mensen niet de oorlog in Oekraïne zijn begonnen, maar Poetin. Ik ervaar helemaal geen discriminatie’, vertelt Ilya.

En voor een ‘klein onderhoud’ gaan we vanaf de bouwmarkt mee naar de woonboot van Misha. Hij is net terug van een periode van zes maanden in Berlijn. Hij heeft in feite van leven geruild met een Berlijner, die in die periode op zijn beurt ook in Misha’s kamer woonde. Het is even wennen voor Misha nu hij weer ondergedompeld raakt in het Amsterdamse sociale leven, net nu hij gewend was aan de Berlijnse sociale etiquettes.