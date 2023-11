Damsko aflevering 20: tattoo’s & koffie

Elke Amsterdammer in deze aflevering van Damsko heeft de liefde verklaard aan iets of iemand speciaals. Of het nou gaat om werk, een oude geliefde die er niet meer is, of het trappen tegen een balletje, ze gaan er allemaal helemaal in op.

Sarah Hunt staat deze keer in de spot. Ze is tattooartist en specialiseert zich in twee soorten stijlen: fijn en grafische lijnen en full color-tatoeages. Haar achtergrond van comics en strips zie je in veel van haar werk terug, maar Sarah zet geen enkele tattoo zonder dat de klant er tevreden mee is. “Het leukste is het consult met de klant. Om van het begin van een idee samen tot een uiteindelijk resultaat te komen. En mijn klanten komen vaak met hele leuke ideeën.”

In de miniserie genaamd ‘DENNIS!’ volgen we de Landsmeerder en geboren Jordanees Dennis Beyerinck, die zijn carrière als schrijver en zanger van de grond probeert te krijgen. Deze keer zien we hoe Dennis probeert een speciale boekpresentatie te regelen in de Arena. Hij is sinds kort bevriend met Sjaak Swart en hij probeert Mister Ajax zover te krijgen zijn gedichtenbundel in het stadion in ontvangst te nemen.