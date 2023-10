Damsko aflevering 18: Knippen, plakken & comics

Van je hobby je werk maken, veel mensen zouden het willen, maar het is slechts voor enkelen weggelegd. De Amsterdammers in deze aflevering van Damsko is het in elk geval gelukt, of ze werken er hard aan om het te verwezenlijken.

AT5

Henk Lie staat deze keer in de spotlight. Wat bijna dertig jaar geleden begon als een persoonlijke stripboekenverzameling, is nu Nederlands bekendste stripboekenwinkel: 'Henks comics' op de Zeedijk. Soms mist Henk wel de vroegere tijden, voordat comics en superhelden nog niet zo populair waren. Hij reisde toen namelijk stad en land af op zoek naar de beste strips. Hij tikte destijds nog weleens een waardevolle comic op de kop, zonder dat de verkoper wist wat de werkelijke waarde was. In een nieuwe miniserie genaamd 'DENNIS!' volgen we de Landsmeerder en geboren Jordanees Dennis Beyerinck, die zijn carrière als schrijver en zanger van de grond probeert te krijgen. In de eerste aflevering maken we kennis met Dennis en komen we erachter dat hij pas geleden een boek heeft uitgegeven en een nummer heeft geschreven over zijn Jordaan.

In de rubriek 'De Kaart' ontmoeten we de Tibetaan Sherab Lobsang. Hoewel Tibet een autonome regio is binnen China, is het geen soeverein land. Sherab voelt zich vereerd het gebied in te kunnen kleuren op de wereldkaart. Ook valt het hem op hoe groot het gebied op zichzelf is. En bij de bouwmarkt scout Damsko deze week Frans van Lier. Deze oud-journalist besteedt zijn tijd tegenwoordig aan het maken van collages van oude affiches. Het intrigeert hem nieuwe beelden te creëren uit bestaande en om het toeval en het verval proberen na te bootsen waar affiches in de stad normaal gesproken aan onderhevig zijn. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.