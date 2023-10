Damsko aflevering 16: kunst & design

In de spotlight staat deze week Jacquill Basdew. Hij is audiovisueel maker en kunst-intermediair. Jacquill probeert als schakel het gat tussen kunstinstellingen en de samenleving te dichten. Ook zet hij zich in om jongeren bloot te stellen aan kunst en cultuur die dat niet vanzelfsprekend meekrijgen.

In de miniserie 'Heen en Weer' zoomen we in op klant Henny Rasker. Zij werkte meer dan dertig jaar als apotheker op de Geldersekade. Ze maakte in de jaren 70 en 80 de heroïne-epidemie mee in het centrum, waarna ze besloot om als apotheker schone spuiten aan verslaafden te gaan verkopen.