Damsko aflevering 14: boeketten & wastafels

Van een bekende scheikundige tot een bekende bloemenvrouw en van Griekenland tot de VS, aflevering 14 van Damsko is er een van uitersten.

Renate van de bloemenstand op de Dappermarkt staat deze week in de spot. Al ruim veertig jaar werkt ze in de stand, ze begon toen ze 14 jaar oud was. Omdat de Belastingdienst destijds verhaal kwam halen, legde haar vader uit dat ze simpelweg niet naar school wilde, en dat hij haar iets moest laten doen.

In de vierde episode van miniserie ‘Heen en Weer’ volgen we klant dr. André Klukhuhn naar de boekenhandel en het café. Hij is als scheikundige en filosoof een bekende in de academische wereld, maar hoort er naar eigen zeggen - nu hij op leeftijd is - niet meer bij.