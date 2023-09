Damsko aflevering 12: housemuziek & anti-inbraak

Oudgedienden staan in deze aflevering van Damsko centraal. Zo brengen we een bezoekje aan een levende legende uit de House-scene, kijken we mee met het klussen bij een pensionado en doet een voormalig-influencer ontboezemingen over het vak.

AT5

In de spotlight stapt deze keer host van museum Our House, Antonio Abbo. Zelf maakte hij de opkomst mee van housemuziek in Nederland, en toen hij het eenmaal ontdekte was hij helemaal om. Als voormalig drummer wilde hij nooit stoppen met een nummer spelen, en met housemuziek hoefde dat niet meer. Vanaf toen ging de muziek de hele avond door. Antonio doet ook al jaren dienst op het podium als MC Complicated. In de miniserie ‘Heen en Weer’ volgt Damsko de vrijwilligers en klanten van de groene Canta’s van Stichting Heen en Weer Centrum. Deze week focust op één van de jongste vrijwilligers, de 33-jarige Nemi. Als voormalig-influencer kan het contrast niet groter. Van samenwerkingen met merken en gratis reisjes, naar het rondrijden van oudere Amsterdammers. Volgens Nemi zelf is het één een logisch gevolg van het ander.

In de rubriek ‘De Kaart’ kleurt de Canadese provincie Ontario rood. Sindhura is er geboren en getogen en mist het meest het eten en de live-ijshockeywedstrijden uit haar eigen land. En bij de bouwmarkt scout Damsko deze Aloysius Renfrum. Hij is bezig om een zelf bedacht anti-inbraaksysteem te installeren in zijn huis. Of het werkt en nodig is, blijft de vraag. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.