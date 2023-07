Damsko aflevering 10: Auto's en automatons

In de spotlight staat Judith de Lange, zij heeft een gigantische verzameling auto-gerelateerde producten. Van placemats tot wc-rolhouders en van beddengoed tot badmatten, alles is in de vorm van een auto. Judiths droom is alleen nog een bed in de vorm van een auto.

In de laatste aflevering van de realityserie GAM zien we hoe de vrijwilligers van stichting GAM beginnen aan hun laatste opnames in de buitenlucht. Het wekt bij GAM-oprichter Veronica van de Kamp melancholische gevoelens op, en ze denkt daardoor hardop na over het stokje overdragen aan een jongere generatie. Intussen heeft hoofdrolspeler Kwame ietwat moeite met de liefdesscenes met zijn tegenspeler Rita.