Damsko aflevering 9: Martial arts & de kunst van loslaten

In aflevering 9 van Damsko ontmoeten we verschillende soorten kunstenaars die een bijzondere act uitvoeren. Het programma Damsko verzamelt wekelijks alledaagse maar toch ook bijzondere verhalen van mensen in de stad.

De eerste kunstenaar die we leren kennen is Chan, hij is een onvervalste martial artist. Hij geeft al meer dan 40 jaar elke dag Tai Chi-les in het Oosterpark. Chan vindt wel dat Nederlanders meer klagen over hun pijntjes voor en na het sporten, dan Chinezen.

In de realityserie GAM zien we hoe de acteurs van Stichting GAM beginnen aan de opnames. Alleen is er wel een probleem: de cameraman is te laat. Ook zien we wat voor een faam een van de acteurs geniet in de Ghanese gemeenschap.