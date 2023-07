Damsko aflevering 8: Cultuurshocks en single guys

De piepjonge sushi-chef Kazuya Matsumoto stapt deze keer in de spotlight. Hij werkt pas een jaartje in Nederland, maar ziet nu al flinke verschillen in etiquette tijdens het dineren. Zo rustig als Japanners zijn aan tafel, zo uitbundig zijn Nederlanders volgens hem.

In de realityserie GAM volgen we de vrijwilligers van Stichting GAM tijdens het schrijven van het scenario van hun nieuwe soap. En we maken kennis met de hoofdrolspeler Kwame. De rol die hij moet gaan vertolken komt wel heel dicht bij wie hij zelf is.