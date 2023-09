Damsko aflevering 11: keepershirts & meditaties bij volle maan

In de nieuwe miniserie ‘Heen en Weer’ volgen we de vrijwilligers en hun klanten van stichting Heen en Weer Centrum, die voor een euro per keer minder mobiele Amsterdammers op korte afstanden vervoeren. In de eerste aflevering ontmoeten we het bijzondere duo van chauffeur Karin en klant mevrouw Rasker. Karin is gehecht geraakt aan haar klant omdat die veel weet te vertellen over de gevels in het centrum van de stad

In de spotlight staat in deze aflevering de Brabander Tim Verbraak. Hoewel hij opgegroeid is in Roosendaal, heeft hij een fascinatie voor Ajax-shirts en dan met name keepershirts.

De kaart

In een nieuwe rubriek genaamd ‘De Kaart’ gaat Damsko op zoek naar zoveel mogelijk Amsterdammers afkomstig uit het buitenland. Als het goed is zijn er 152 verschillende nationaliteiten in de stad, de vraag is of Damsko de kaart vol krijgt. Als eerste is aan de beurt Paul Hughes uit Suriname

En in de klusrubriek ‘Klein Onderhoud’ gaan we mee naar huis met Willeke, die laat in het seizoen nog zaadjes plant. Ze hoopt dat naast tomaten er ook ‘goede ideeën’ uitkomen, want ze zit binnenkort zonder werk.

Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.