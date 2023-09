Damsko aflevering 13: thuiswerkend pionieren

Een rapper van 13 jaar, een gepensioneerde huisarts, een Tunesiër en een groene Canta. Aflevering 13 van Damsko is weer een bonte verzameling aan verhalen, deze keer over pionieren en ondernemen.

Dharan Rimal (13) staat deze week in de spot. Hij heeft, jong als hij is, al een rap-carrière. Hiphop is Dharan met de paplepel ingegoten door zijn vader. Nu heeft hij al meerdere nummers op zijn naam staan en werkt hij samen met een professionele producer. Zijn teksten gaan volgens Dharan over serieuze dingen, maar soms wil hij ook gewoon een feestje bouwen.

Miniserie ‘Heen en Weer’ laat deze keer zien dat de groene Canta’s van stichting Heen en Weer Centrum ook gebruikt kunnen worden voor iets simpels als een paar boodschappen. En passant leren we klant Anna kennen die met haar woningruil een lot uit de loterij heeft, ze verruilde haar woning in noord voor een met een prachtig uitzicht op de Amstel.