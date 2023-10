Damsko aflevering 15: boeken, boeken en boeken

In aflevering 15 van Damsko raken we de weg kwijt tussen de boeken en proberen we onze weg te vinden in deze complexe moderne tijden.

Hans Tulleners is een zelf uitgeroepen 'binnenstadbewaker' en fervent boekenverzamelaar. Deze week staat hij in de spotlight. Zijn eigen Amsterdamse bibliotheek in huis telt maar liefst 16.000 boeken. Overal waar je kijkt liggen boeken, opgestapeld naar de wc, in dozen naar het bed, en zelf in de keuken. Tulleners kan er kort over zijn: "Ik houd gewoon van boeken."

In de miniserie 'Heen en Weer' leren we Canta-chauffeur Karin beter kennen, en komen we achter haar reden om zich vrijwillig voor het goede doel in te zetten. Ook ontmoeten we een van de grondleggers van Heen en Weer, Titia van Grol. Zij begon de stichting in de Rivierenbuurt.