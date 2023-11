Damsko aflevering 19: Seks op het podium & een rammelaar

Rob van Delden is misschien wel geboren voor de spotlight. In de rubriek ‘De Spot’ belichten we deze voormalig Europees kampioen windsurfen die nu een bekend gezicht is in de stad. Met zijn cowboy-outfits en elektrische chopper valt Rob overal op waar hij komt. Hij is bezig een biografie over zijn leven te laten schrijven, want hij heeft veel beleefd. Zo bekostigde zijn surfcarrière ooit, door ooit seks te hebben op het podium in de Casa Rosso.

In de miniserie genaamd ‘DENNIS!’ volgen we de Landsmeerder en geboren Jordanees Dennis Beyerinck, die zijn carrière als schrijver en zanger van de grond probeert te krijgen. In deze episode zijn we bij de opnames van Dennis’ videoclip in de Jordaan. En komen we erachter dat hij tot voor kort een heel ander leven leidde, en vroeger een eigen groothandel had in toiletartikelen.