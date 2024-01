GVB steunde tientallen werknemers niet na incidenten: "Prachtbedrijf, maar je moet niet ziek worden of schade rijden"

Wie op de tram, bus of metro werkt, kan te maken te krijgen met ongelukken en bedreigingen. AT5 sprak de afgelopen weken met tientallen GVB'ers die zeggen dat ze na zulke incidenten niet worden gesteund. Volgens hen krijgen ze weinig nazorg en worden ze onder druk gezet om snel weer aan het werk te gaan. Vaak schuift de stadsvervoerder de schuld in de schoenen van de medewerkers. ''Er zijn allerlei mooie protocollen. Het is alleen jammer dat ze zich er niet aan houden.''

Een van de GVB-medewerkers die we spraken is buschauffeur Tanja Nolting. Zij doet haar verhaal in de onderstaande video:

Een half jaar geleden bleek uit een intern onderzoek dat de meerderheid van dat rijdend personeel gebukt gaat onder een torenhoge werkdruk. AT5 publiceerde er dit artikel over. Daarna ontvingen we ruim vijftig reacties van (oud-)GVB'ers, die ons schreven dat er meer speelt dan de hoge werkdruk alleen. Met twintig medewerkers gingen we langer in gesprek. Ze gaven ons ook inzage in e-mails, brieven, rechtbankverslagen en gespreksopnames. De meesten wilden alleen anoniem met ons praten, omdat ze vrezen dat hun verhaal gevolgen kan hebben voor hun baan. Hun namen zijn bekend bij de redactie.

Het GVB is ook op een andere manier essentieel voor Amsterdam. Met ruim 4500 medewerkers is het een van de grootste werkgevers van de stad. De meeste GVB'ers behoren tot het zogeheten ‘rijdend personeel’: buschauffeurs, metro- en trambestuurders, conducteurs en pontschippers.

Maar wat de GVB'ers steekt, is de manier waarop hun werkgever zich na zo'n incident opstelt. Ze voelen zich niet gesteund, maar juist gewantrouwd en soms zelfs ronduit tegengewerkt. Hun verhalen lopen uiteen. Sommigen maakten een aanrijding mee, anderen een ernstig ongeval. De een werd bedreigd door een collega, een ander in elkaar geslagen door een groep jongeren. Maar al die verschillende gevallen hebben één ding gemeen: na het incident liet het GVB de medewerkers in de kou staan.

Er is ook een keerzijde. Veel GVB'ers die met ons spraken, raakten tijdens hun werk betrokken bij een ongeluk of geweldsincident. Dat is nu eenmaal een onderdeel van het werk, zeggen de medewerkers. Niet voor niets hebben ze tijdens hun opleiding geleerd hoe ze bij calamiteiten moeten handelen.

Bijna alle medewerkers noemen het werk bij het GVB fantastisch. ''Je ziet de hele stad en je komt met allerlei verschillende soorten mensen in contact'', zegt een trambestuurder. ''Een praatje maken met Amsterdammers of toeristen, mensen helpen: dat is het mooiste.''

De conducteur kreeg een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Volgens zijn behandelaars was dat een direct gevolg van de beroving. Maar volgens het GVB was die link niet zomaar te leggen, omdat de conducteur in het verleden ook met mentale klachten had gekampt. Hij kreeg bovendien van zijn leidinggevenden te horen dat het beter was als hij niet met collega's over de beroving zou praten. ''Dat zou alleen maar onrust veroorzaken, zeiden ze.''

Uit de gesprekken komt het beeld naar voren van een organisatie die in dit soort gevallen bereid is ver te gaan om aansprakelijkheid te ontlopen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van een tramconducteur die aan het einde van zijn dienst met geweld werd beroofd, terwijl hij onderweg was naar het remisehokje. Hij werd tijdens de beroving buiten westen geslagen, maar het incident werd door het GVB niet als arbeidsongeval aangemerkt, ondanks het advies van de bedrijfsarts en het UWV om dat wel te doen.

Dat gebeurde ook bij de beroofde conducteur. Na zijn pensioen kreeg hij een brief van het pensioenfonds dat hij mogelijk recht had op een verhoogde toelage omdat hij een ongeval op het werk had meegemaakt. Maar toen hij het GVB nog eenmaal benaderde, mailde zijn leidinggevende dat het incident verjaard was, ''als het een bedrijfsongeval was, want dat staat wat ons betreft niet vast''.

Het is een tactiek die de stadsvervoerder volgens de werknemers vaker toepast. Een trambestuurder die rugklachten overhield aan een noodremming, kreeg van het GVB te horen dat haar klachten wellicht werden veroorzaakt door haar overgewicht. Een poging om het GVB zo ver te krijgen het ongeluk als bedrijfsongeval aan te merken, liep op niets uit. ''Mijn advocaat wilde hen aansprakelijk stellen, maar toen was ineens de hele mailcorrespondentie met mijn leidinggevende verdwenen. Ze vertragen de boel net zo lang tot het verjaard is.''

Het verhaal van metrobestuurder Clarice

Op een koude namiddag in november stapt metrobestuurder Clarice uit haar metro op rangeerterrein Zuid. Het is mistig en het heeft geregend. Het 'loopbordes', een ijzeren plateau langs het spoor, is spiegelglad. Clarice glijdt uit. Nadat ze met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht, blijkt haar kuitbeen gebroken. Ze wordt geopereerd. Er worden botsplinters verwijderd en metalen pinnen in het bot geplaatst. Na drie dagen mag ze naar huis.

Als ze een week later inlogt in haar GVB-account, ziet ze dat haar afwezigheid staat aangemerkt als een gewone ziekmelding, niet als bedrijfsongeval. ''Ik heb ze gebeld, ze wisten van niets. Daarna heb ik de Arbeidsinspectie gebeld, en toen bleek dat het GVB het ongeluk helemaal niet had gemeld.''

De Arbeidsinspectie gaat kijken op de plek van het incident. De inspecteur constateert dat het profiel van het loopbordes is afgesleten. GVB'ers die toevallig aanwezig zijn vertellen dat er al meermaals ongelukken zijn gebeurd. Het GVB krijgt een boete.



Een halfjaar later is het loopbordes nog altijd niet vervangen en wordt het GVB opnieuw beboet. Clarice heeft dan wel een verzoek van haar leidinggevende gekregen. Die wil controleren of er wel profiel zit onder de schoenen die ze droeg. Clarice snapt niet waarom - in de kledingvoorschriften van het GVB staat niets over profiel onder schoenzolen.

Uiteindelijk wordt het ongeluk onder druk van de Arbeidsinspectie aangemerkt als bedrijfsongeval. Volgens Clarice wordt dat haar niet in dank afgenomen. ''Mijn manager zei dat ik me niet had moeten laten vallen.''