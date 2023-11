VVD Amsterdam kiest Daan Wijnants als nieuwe fractievoorzitter

Daan Wijnants (35) is sinds 2015 actief voor de Amsterdamse VVD. Eerst als buitengewoon lid van de bestuurscommissie in Zuid en daarna als fractievertegenwoordiger. Sinds 2022 is hij actief als raadslid en voert onder meer het woord op Mobiliteit, Verkeer en Economische Zaken.

De nieuwe fractievoorzitter woont samen met zijn vrouw en pasgeboren dochter in Oost en kijkt uit naar zijn fractievoorzitterschap. Wijnants: "Onder leiding van Claire hebben we als fractie een heldere en herkenbare koers ingezet: focus op de gemeentelijke kerntaken, zoals een schone en veilige stad en gezonde gemeentefinanciën. Daar zullen we, als grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, de komende tijd het college kritisch op blijven volgen en met constructieve voorstellen komen."

MeToo-actie

Eerder dit jaar kwam Wijnants nog in opspraak vanwege een verzonnen MeToo-actie. Zo zou Wijnants aan collega Ellis Mulder, stadsdeelcommissielid in Zuid, hebben gevraagd of zij een Me-Too-actie tegen een stadsdeelbestuurder van D66 kon verzinnen.

Als reactie daarop liet Wijnants toen weten geen herinnering te hebben aan zijn uitspraken die hij in 2019 deed tijdens een strategisch overleg van de VVD, waarin hij een collega vroeg om een MeToo-actie te verzinnen. In februari besloot Wijnants als gevolg hiervan op te stappen als ondervoorzitter van de gemeenteraad.

Tweede Kamer

De VVD heeft met de landelijke verkiezingen van 22 november in totaal 24 zetels behaald voor de Tweede Kamer. Claire Martens stond op plaats 20 op de kandidatenlijst en wordt op 6 december beëdigd als Tweede Kamerlid. In 2017 begon Martens binnen de Amsterdamse VVD als buitengewoon commissielid in stadsdeel Centrum.

Een jaar later werd Martens duo-raadslid en een jaar daarop raadslid. Op maart 2022 werd zij benoemd tot fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD. Vanaf 6 december zal zij haar carrière voortzetten in de Tweede Kamer. Stijn Nijssen neemt de vrijgekomen raadszetel in en wordt op 29 november geïnstalleerd.