Exploitant Won Yip laconiek over discussie spierwit gebouw Leidseplein: "Zonde van de tijd"

Je kunt het moeilijk hebben gemist de afgelopen weken. Het Leidseplein heeft er een fonkelnieuw wit gebouw bij. The Diamond is zo anders geworden dat het nogal wat emotie oproept. De Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad vinden zelfs dat het een prijs zou moeten krijgen voor lelijkste gebouw van Amsterdam. Exploitant Won Yip blijft laconiek: "Die neem ik graag in ontvangst, een prijs is een prijs."

Reacties van Amsterdammers die AT5 op het Leidseplein spreekt lopen uiteen van "Heel mooi", tot "Ik vind het te strak", en "Het is wel een mooi gebouw, maar niet voor hier". Opvallend is het gebouw zéker. De witte tegelachtige gevel is zo apart dat je er bijna niet neutraal over kunt blijven. Het is nog niet af: er komt nog een glazen omhulsel.

Walther Schoonenberg van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad wil het liefst dat alle gebouwen in de oude binnenstad een stijl behouden die lijkt op wat er al staat. The Diamond roept dan ook een diepe afkeer bij hem op. Hij fulmineert: "Eigenlijk deugt er niets aan het gebouw, de kleur is verkeerd. Ik kan bijna niets goeds ontdekken."

Zonde van de tijd

Won Yip, een van de exploitanten van het pand, snapt alle ophef niet. "Ik vind het een beetje zonde van onze tijd. Het is wat het is en het is nog niet eens klaar." Volgens hem kan iedereen pas oordelen als het pand volgend jaar april of mei wordt opgeleverd. "Ik zie het wel zitten. Als er glas omheen zit met ledverlichting, kan het wel eens heel mooi worden", aldus de ondernemer. Op het commentaar van Schoonenberg dat het moderne uiterlijk niet past op het Leidseplein zegt hij: "Hier om de hoek bij de La Mar, zie je hetzelfde. Ik denk dat het juist een mooie balans is tussen monumentaal en nieuw."