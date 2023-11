Groot deel VvE's voldoet niet aan wettelijke spaarnorm, financiële gezondheid zorgwekkend

Veertig procent van de Verenigingen van Eigenaren in de regio Amsterdam voldoet niet aan de wettelijke spaarnorm. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedbedrijf Matrixian Group. Dat is volgens de organisatie zorgelijk omdat dit aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de woningwaarde.

VvE's spelen een belangrijke rol in het onderhoud en beheer van appartementencomplexen. Sinds 2018 heeft de overheid verplicht gesteld dat VvE's minimaal 0,5 procent van de herbouwwaarde (het bedrag dat het kost om een woning opnieuw te bouwen als deze verloren gaat) moeten sparen, tenzij er een gedegen onderhoudsplan is.

"Deze geldreserve is bedoeld voor een groot onderhoud, zoals onderhoud aan de gevel, het dak of de liften, maar ook voor duurzaamheidsmaatregelen zoals dak- of vloerisolatie", aldus Matrixian Group.

Uit cijfers blijkt dat in 2017, 2018 en 2019 nog ongeveer twee derde van alle Nederlandse VvE's aan deze criteria voldeed. De laatste jaren is dat aantal sterk gedaald. Dit jaar voldeed slechts 49 procent aan deze criteria. In de regio Amsterdam daalde dat aantal van 70 procent naar 60 procent, dat is niet zo'n dramtische daling als je het vergelijkt met het landelijk gemiddelde. Bovendien is die bijdrage in Amsterdam sinds 2017 harder gestegen dan in de rest van Nederland.

Stijgende bouwkosten

De vuistregel luidt dat elke vierkante meter vloeroppervlak gelijk staat aan een bijdrage van 1 euro per maand, maar dat lijkt allang niet meer de norm. In 2017 betaalden VvE-leden 1,58 euro per vierkante meter. Dit liep op tot een bedrag van 1,99 euro in 2023. Een stijging van bijna 25 procent. Maar in Amsterdam was dit 1,60 in 2017 en 2,18 in 2023. Dat is een stijging van maar liefst 36 procent.