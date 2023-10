Verduurzaming Amsterdamse woningen stokt door verdeeldheid bij vve's

De klimaatdoelstelling van de gemeente, alle gebouwen aardgasvrij in 2040, dreigt te mislukken. Woningeigenaren kunnen het vaak niet eens worden over een alternatieve warmtebron, zo valt te lezen in een rapport van VvE Bond Amsterdam: "Men stapt over van fossiel naar fossiel."

De meest opvallende mislukte transitie in het rapport betreft een wooncomplex in Osdorp. De oude oliegestookte cv-ketel werd daar vervangen door drie gasketels omdat het bestuur geen hulp kreeg in de zoektocht naar een alternatieve warmtebron. En dat terwijl het warmtenet van de gemeente in de straat ligt. De VvE Bond denkt dat men met de huidige kwaliteit van de ketels tot ver na 2040 niet meer na zal denken over een nieuwe warmtebron.

Het beeld dat de VvE Bond schetst is alarmerend. De ruim 21.000 vve's die de stad rijk is, bestaande uit vrijwillige amateurs, "krijgen een te grote verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven zonder praktische hulp en begeleiding van de gemeente of rijksoverheid", aldus het rapport.

Een nieuwe warmtepomp, aansluiting op het warmtenet of toch zonnepanelen. Wie wil verduurzamen heeft tegenwoordig genoeg keus. Maar eigenaren van appartementen die in een vereniging van eigenaren (vve) zitten, komen er onderling vaak niet uit en krijgen volgens het rapport onvoldoende hulp in hun zoektocht naar zo'n alternatieve warmtebron.

Bovendien is verduurzamen niet het enige dossier waar de vrijwillige vve besturen zich mee bezig houden. "Voor sommige vve’s is dit het laatste waar ze tijd voor hebben," schrijft de belangenorganisatie. Veel oudere wooncomplexen, die nodig moeten verduurzamen, staan in buitenwijken in Noord, Nieuw-West, Buitenveldert en Zuidoost. Vooral in deze wijken is er veel sociale onveiligheid in de buurt en armoede onder bewoners. "Een vve bestuur moet alle taken op het gebied van overlast, veiligheid en financiële uitdagingen zelf oplossen."

Klimaatdoelen

Het rapport stelt dat met het huidige tempo van de warmtetransitie in de stad de klimaatdoelstellingen voor 2030, 2040 en 2050 niet gehaald zullen worden. Er is in de stad zelfs geen voorbeeld bekend van een vve met volledig verduurzaamde woningen van vóór 1995.

De VvE Bond roept de gemeente en rijksoverheid op om meer regie te nemen in het verduurzamingsvraagstuk. Zo moet een groot deel van de oudbouw vve’s eerst worden gemoderniseerd voordat er bijvoorbeeld aansluiting op een warmtenet kan plaatsvinden. Dit zijn ingrijpende en kostbare aanpassingen die vaak eerst nog een vergunningstraject moeten doorlopen.

Veel eigenaren in vve’s zijn wel degelijk overtuigd van de noodzaak om te verduurzamen en zijn bereid zich hiervoor in te zetten, denkt de bond. Maar tegelijkertijd schrikken bestuurders vaak terug om impopulaire maatregelen voor te stellen uit vrees voor de reacties van medebewoners. "De leefbaarheid staat hierdoor onder druk."