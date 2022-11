Wethouder Pels houdt vast aan klimaatambities ondanks onzekerheden: "Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren"

De klimaatdoelstellingen van Amsterdam - 60 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 - staan als een paal boven het water én zijn daarnaast ook nog haalbaar. Dat zegt wethouder duurzaamheid Zita Pels (GroenLinks) in AT5's Park Politiek. "Ik denk dat het zeker realistisch is en ik voel ook niet de ruimte om te twijfelen en achterover te leunen. We zitten middenin een klimaatcrisis."

Amsterdam staat aan de vooravond van een enorme verbouwing: alle woningen moeten van het gas af, in 2030 zijn alle voertuigen binnen de ring uitstootvrij en duurzame energie zal ergens de komende jaren ook in en rond de stad opgewekt gaan worden door windmolens.

42 procent

Het halen van de ambitieuze doelstellingen van het stadsbestuur - zestig procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en in 2025 5 procent - is nog lang niet zeker, zo blijkt uit onderzoek. In de laatste Amsterdamse klimaatrapportage staat dat de stad met de huidige plannen uitkomt op een reductie van 2 procent in 2025 en 42 procent in 2030.

Omdat het halen van de klimaatambities dus nog lang niet in zicht is, stuurden deze maand 800 ambtenaren een brandbrief naar Pels. "Ik begrijp hun zorgen heel goed. Als we doorgaan zoals we het altijd deden, dan gaan we het inderdaad niet halen. We moeten dingen anders gaan doen. Ik vond het een terechte oproep, ik snap ook het ongemak."