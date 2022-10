Windmolens zullen woningbouw Haven-stad belemmeren, 'scherpe keuze' nodig

Het aantal nog te bouwen woningen van Haven-stad valt lager uit als er windmolens op het Cornelis Douwesterrein in Noord komen. Dat blijkt uit een brief van wethouder Zita Pels (Duurzaamheid). Ze schrijft dat er een 'scherpe keuze' gemaakt zal moeten worden.

In de brief beschrijft Pels de stand van zaken van de ontwikkeling van windmolens bij de Noorder IJ-plas en op het Cornelis Douwesterrein. Er wordt al jaren over de windmolens op die plekken gesproken. Pels schrijft dat inmiddels duidelijk is de windmolens 'onder een aantal voorwaarden haalbaar zijn'.

Windmolens stil zetten

Er zijn wel 'aandachtspunten'. Zo is er meer slagschaduw -de schaduw van de wieken- dan eerder door experts is geadviseerd. Dat zou voorkomen kunnen worden door windmolens tijdelijk stil te zetten als er te langdurig slagschaduw op woningen valt. Ook kan het (laagfrequent)geluid mogelijk hinder opleveren. Er wordt nog gewerkt aan 'technisch haalbare en handhaafbare kaders' voor de vergunning.

Windmolens aan de oostzijde van de Coentunnel hebben, zo blijkt uit een bijlage bij de brief, 'grote gevolgen op de mogelijkheden om hier woningen te bouwen'. Dat is een deel van het nog te bouwen nieuwe stadsdeel Haven-Stad. Het gaat bijvoorbeeld om het gebied 'Cornelis Douwes 0-1', waar nu geen woningen zijn en er in totaal 6900 zouden kunnen komen. Voor buurgemeenten zijn de gevolgen volgens Pels wel 'gering'.

Stemmen

Het stadsbestuur zal pas later aangeven of zij de komst van windmolens op deze plekken inderdaad ziet zitten. Pels benadrukt dat er 'geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's' mogen ontstaan en dat de natuur niet te veel mag worden belast. Daarna mag de gemeenteraad er over stemmen.

Of de wethouders en burgemeester zelf de 'scherpe keuze' voor Haven-stad zullen maken of dat gemeenteraadsleden dat moeten doen valt uit de brief nog niet op te maken.