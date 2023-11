Senioren bellen elke dag even met elkaar: "Als je niet opneemt, worden maatregelen getroffen"

Een groep senioren belt elkaar dagelijks om te kijken of alles goed gaat. Een begeleider belt in de ochtend de eerste oudere, die weer belt met een ander. De laatste belt uiteindelijk weer de begeleider. Het praatje is fijn, maar het belletje geeft de ouderen ook een gevoel van veiligheid.

"Je kunt iets krijgen. Je kunt uit je bed vallen. Dan weten ze in de ochtend dat ik niet opneem en dat er wat aan de hand is. Dan worden maatregelen getroffen", aldus mevrouw Chionchio.

Begeleiders van de telefooncirkel zijn lastig te vinden, zegt buurtteammedewerker Jack van Zanten. "De begeleiders zijn al wat ouder en beginnen uit te vallen. Als we geen begeleiders hebben, dan hebben we geen cirkel. Daar maak ik me zorgen over".