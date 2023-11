'Alcoholslot' op deelscooter moet dronken bestuurder uit verkeer houden

Deelscooteraanbieder Check wil met een zogenoemd 'veiligheidsslot' in de app ervoor zorgen dat minder mensen met een slok op de voertuigen pakken. De app kan door gebruikers zelf tijdelijk geblokkeerd worden en wie vrijdag- of zaterdagnacht een deelscooter wil pakken moet eerst verplicht een filmpje kijken over de gevolgen van rijden onder invloed.