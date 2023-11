Franse politie pakt Ajax-fans op die toch in Marseille zijn: elftal aangehouden

Het Franse ministerie van Binnenlandse zaken heeft een noodwet afgekondigd rondom het duel in Marseille. Uit angst voor gewelddadigheden zijn Ajax-supporters niet welkom in de Zuid-Franse stad. De politie van Marseille laat weten dat er al elf supporters zijn opgepakt.

De Franse overheid heeft een reisverbod ingesteld voor Ajax-fans die naar Marseille willen reizen voor de wedstrijd tegen Olympique Marseille. Het verbod geldt voor iedereen die beweert Ajax-supporter te zijn 'of zich als zodanig gedraagt' ongeacht hoe ze reizen of waar ze naartoe gaan in Marseille.

Iedere supporter die tóch naar de Marseille gaat, riskeert een boete tot 30.000 euro en ook kan er een stadionverbod van een jaar worden opgelegd.

De lokale autoriteiten in Marseille achtten de kans op gewelddadigheden groot. Bovendien ligt het terreurdreigingsniveau op het hoogste niveau, waardoor er sowieso te weinig politiecapaciteit is. De supporters van Ajax staan ook bekend als gewelddadig, zo verwijst de noodwet naar het feit dat Ajax-supporters de Johan Cruijff Arena binnen probeerde binnen te dringen.

Veiligheid

De supportersvereniging (SV) van Ajax laat aan AT5 weten geen contact te hebben met de gearresteerde fans of andere fans die ondanks de waarschuwingen vooraf naar Marseille zijn afgereisd. Eerder vandaag meldde de supportersvereniging al dat het de keuze vanuit Marseille om geen uitfans toe te laten respecteert, maar wel betreurt. "Als SV Ajax sturen we vanwege de veiligheid hoe dan ook geen werknemers naar het duel in Marseille. Het wordt tijd dat de Uefa bepaalde clubs, waaronder Olympique Marseille, onder het vergrootglas gaat leggen als het om het gedrag van de eigen supporters gaat."

Bij de vorige Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Marseille ging het ook mis. Toen werden er meer dan 20 supporters aangehouden, waaronder twaalf Marseille-fans. In de helft van de gevallen werden de supporters opgepakt omdat ze een steek- of stootwapen bij zich hadden.