Wethouder Meliani: "Minder Marokkanen-uitspraak doet wat met je, maar ik ga nergens heen"

Wethouder Meliani vertelde dat ze zelf moslima is, in Marokko geboren is en in 2014 hoorde over de 'minder Marokkanen'-uitspraak van Wilders. "Maar weet je wat het nog meer doet, bij al die jonge mensen die daarmee zijn opgegroeid? Het doet wat met je. Maar ik ben geen slachtoffer. Ik ben geen slachtoffer van deze stad, ik ben hier, ik sta hier en ik ga nergens naartoe. En tegen al die jongeren zeg ik. Dit is jullie stad. Dit is jullie land. Jullie hebben het recht om hier te zijn."