Woontoren Sluisbuurt bereikt 100 meter hoogte: bouwvakkers hijsen vlag

Bouwvakkers hebben vanmorgen de vlag gehesen op woontoren Justus in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Dat betekent dat het hoogste punt bereikt is.

De woontoren, met de naam Justus, is nu honderd meter hoog. Het moet straks 224 appartementen tellen en op de grond is plek voor horeca, fitness en 'maatschappelijke functies'.

Andere woontorens

In totaal moeten er in de Sluisbuurt straks 5500 mensen wonen. Het is de bedoeling dat er in de buurt van woontoren Justus nog een stuk of vier andere woontorens met een vergelijkbare hoogte komen te staan, maar de bouw van die torens is nog niet gestart.

Er zijn maar weinig plekken in de stad waar dit soort hoogbouw toegestaan is. Het gaat onder meer om Haven-Stad, Sloterdijk, de Zuidas en de omgeving van station Noord.