Pont Sporenburg nog maar weinig gebruikt: zeven reizigers per keer

De pont tussen Sporenburg in Oost en de nog te bouwen Sluisbuurt op het Zeeburgereiland wordt nog niet door grote aantallen reizigers gebruikt. Uit cijfers die AT5 heeft opgevraagd blijkt dat het gaat om gemiddeld zeven reizigers per keer. Toch vindt wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) dat geen groot probleem, omdat het aantal reizigers hoogstwaarschijnlijk zal groeien.

Sinds 9 januari 2023 vaart de pont naar Zeeburgereiland vanaf het P.E. Tegelbergplein op Sporenburg iedere 20 minuten tussen 07.00 en 19.00. Dat zijn 72 vaarten per dag. Het gaat om gemiddeld 500 reizigers per dag, wat dus neerkomt op zeven mensen per keer.

Als reden voor de komst van de pont noemt de gemeente het toenemende aantal bewoners en werknemers op het Zeeburgereiland en de komst van Hogeschool Inholland. Maar in de Sluisbuurt zelf, op een deel van het Zeeburgereiland dus, woont in ieder geval tot 2024 nog niemand en de hogeschool is ook pas in dat jaar af. "Ik vind het voor mezelf heel chill, want dan kan ik gewoon naar school. Maar als ik aan andere mensen denk, vind ik het eerlijk gezegd wel een beetje verspilling", vertelt een van de scholieren die de pont wel dagelijks gebruikt. Bij sommige bewoners van Sporenburg, waar eerder tegen de komst van de pontverbinding werd geprotesteerd, leeft de vraag waarom de pont nu al vaart en waarom er niet gewacht is tot de hogeschool af is en er mensen in de Sluisbuurt wonen.

Quote "Doordat de pont er een keer wat eerder is kunnen we ook oefenen en testen" Melanie van der Horst, wethouder Vervoer

"Ik denk dat het echt goed is dat we nu een keer wat eerder zo'n verbinding hebben", reageert Van der Horst. "Zodat die er al is. Zodat we ook kunnen oefenen en testen." Ze benadrukt dat er op andere delen van het Zeeburgereiland wel al mensen wonen. "En die hebben ook behoefte aan zo'n verbinding." Het laten varen van de pont kost de gemeente 400.000 euro per jaar. De andere pontverbindingen zijn duurder, maar tellen veel meer reizigers, sommige zelfs rond de 10.000 of 40.000 per dag. Vanwege grote drukte zijn er extra spitsponten ingezet, maar door personeelstekorten varen die niet altijd.

Kosten per jaar en reizigers per dag

"Maar tegelijkertijd, ze hebben daar wel een verbinding die redelijk vaak gaat", zegt Van der Horst, die ook aangeeft dat de cijfers daardoor eigenlijk niet met elkaar te vergelijken zijn. Het vergelijken is volgens haar ook lastig omdat de ponten op andere plekken vaak wel in de weekenden, avonden en soms zelfs nachten varen. "En hier zou je anders helemaal geen verbinding hebben. Hier vaart wel één pont, maar die ene pont gaat het probleem ook niet oplossen. En ik vind die fijnmazigheid ook belangrijk."

Quote "Dat ding vaart net weg. Dus ik moet achttien minuten wachten" Fietser

Het relatief lage aantal keren dat de pont vaart schrikt ook reizigers af, zegt Van der Horst. Dat beaamt een van hen. "Dat ding vaart net weg. Dus ik moet achttien minuten wachten. Nou, volgende keer ga ik niet eens hierheen, maar pak ik de brug. Ik moet ook elke keer zoeken of het de moeite is om hem te nemen. Ja, dus dan neem je het gewoon niet" Zoals het er nu naar uitziet, zal de Hogeschool Inholland in het voorjaar van 2024 opengaan en zal het vanaf dan dus steeds drukker worden op de pont.