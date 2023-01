Pont Sporenburg-Zeeburgereiland in de vaart: "Eindelijk echt verbonden"

Met ballonnen, slingers en alcoholvrije champagne werd de nieuwe pont tussen Sporenburg en het Zeeburgereiland vanochtend feestelijk geopend. Voor veel bewoners die normaal via de bruggen om moeten fietsen naar de stad een uitkomst, en andersom natuurlijk voor bijvoorbeeld de leerlingen van de Hogeschool InHolland die in een nieuw pand in de nieuwe wijk Sluisbuurt gaan studeren.

AT5

"Alcoholvrij hé, op de maandagochtend", licht wethouder Melanie van der Horst toe. Ze is blij met de opkomst. "De pont wordt meteen goed gebruikt, er stapten net heel veel mensen af. Dus er is duidelijk een behoefte." De pont vaart doordeweeks tussen 07.00 uur 's ochtends en 19.00 uur 's avonds tussen de Ertskade op Sporenburg en de Zuider IJdijk op het Zeeburgereiland. Iedere twintig minuten vertrekt er een pont per kant. Voetgangers en fietsers zijn welkom, maar scooters mogen de pont niet gebruiken. Duizenden nieuwe reizigers Op het Zeeburgereiland wordt een nieuwe woonwijk gebouwd, de Sluisbuurt, en opent binnenkort ook een hogeschool. "Er komen veel gebouwen en er komt een grote school. Ik heb zojuist met de directeur van InHolland gesproken en er komen zeven duizend studenten hier. Met studentenhuisvesting deels erbij ook", verklaart Menno Schoonderbeek, vervoermanager Veren bij het GVB. Omwonenden die we op de pont spreken zijn ook positief over de nieuwe route. "We zijn gewoon onderdeel van Amsterdam, eindelijk, gewoon echt verbonden", vertelt een bewoner van Zeeburgereiland. "Je lag er eerst toch net eventjes buiten. Je moest de hele Amsterdamsebrug over fietsen, met heel veel wind en ellende, en nu ben je er zo. En je bent direct bij de stad. Ik ben heel erg blij." 'Onoverzichtelijk' Maar de komst van de pont wekt ook veel verzet op onder bewoners van Sporenburg. Zij vrezen dat hun nu nog rustige wijk, straks minder veilig is als duizenden reizigers per dag aanmeren. Een van de bezorgde bewoners is Amos Gomes de Mesquita. Hij noemt het een gevalletje 'participatie terwijl de uitkomst al besloten is'. "Waar niemand nu oog voor heeft, is dat mensen straks door een straat gaan met vijftig uitritten en kruispunten en op een heel gevaarlijk, onoverzichtelijk kruispunt uitkomen. Dat hoeft helemaal niet", aldus Gomes de Mesquita. Dat de gemeente om die reden verkeersdrempels heeft toegepast, de ponten niet 's avonds laat of 's ochtends vroeg laat varen, en ook scooters niet welkom zijn, maakt volgens hem onvoldoende verschil. "Het gaat ons vooral om de snelheid. Elektrische fietsen gaan heel hard en die mogen hier gewoon overheen. Juist met elektrische fietsen is dat gevaarlijk."

Quote "Het is ons Amsterdam, en niet allemaal voor jezelf" Reiziger

Het sentiment kan niet op bijval rekenen van de bewoners aan de overkant. "Dat vind ik zo egoïstisch", verklaart een van hen. "Die wonen zo riant, en omdat zij zo riant wonen denken ze 'die straat is van mij'. Nee, de straat is van ons. Het is ons Amsterdam, en niet allemaal voor jezelf." De pont zal in ieder geval de komende zeven jaar varen. In de tussentijd wordt geëvalueerd of het voldoende veilig is, en of er genoeg gebruik van wordt gemaakt. Reizigers op de pont hopen dat het een definitieve route wordt, en dan ook in het weekend en in de avond.