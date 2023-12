Vandaal verwoest alle ruiten van visboer: duizenden euro's schade, niet verzekerd

Voor visboer Majed Aissa was het vanochtend flink schrikken toen hij bij zijn zaak in Reigersbos aankwam. Een vandaal heeft namelijk in de nacht al zijn ruiten verwoest. De eigenaar heeft echter een probleem: hij heeft de zaak pas een maand geleden overgenomen en had vanwege de drukte nog geen verzekering afgesloten.

"Het was even schrikken. Dit heeft iemand gedaan met een baksteen", aldus Aissa. Vanwege de drukte rond de opening had Aissa nog geen verzekering genomen op de zaak. "Ik was met andere dingen bezig eerlijk gezegd, dat is misschien stom. Ik moest het gas en licht regelen, het internet, de pinautomaten, bestellingen en zaken met de gemeente. Ik was nog niet aan de verzekering toegekomen."

Crowdfunding

Ook omwonenden vinden de actie van de vandaal 'schandalig'. "Wat een rare wereld is het geworden. Overal lees je dat ze de wereld verzieken en kapotmaken", vertelt een geschrokken man. Ook een vrouw uit de buurt die in de viszaak stond kon er niet met haar hoofd bij. "Als je weet dat deze mensen net drie weken geleden de zaak hebben overgenomen, het niet verzekerd is en het veel geld gaat kosten. Ik zou zeggen begin een crowdfunding."

Aissa kan de reacties van zijn klanten en het idee voor een crowdfunding waarderen. "Dat is heel lief en we gaan kijken met alle klanten wat we kunnen doen. Dit moet nu gewoon eerst snel geregeld worden, want dit is geen gezicht."