Code oranje vanavond vanwege gladheid

Vanavond trekken er vanaf de Noordzee buien over het land. Vanwege de koude temperaturen van de afgelopen dagen is het wegdek koud genoeg om van de gevallen regen een ijslaagje te vormen. Ook de kans op ijzel is aanwezig.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om alleen de weg op te gaan 'als het echt niet anders kan', en anders rekening te houden met de gevaarlijke rijomstandigheden. RWS raadt aan om snelheid te minderen en meer afstand te houden. De gemeente gaat vanaf 20.00 uur strooien.

Morgen code geel

Code oranje geldt tot 03.00 uur vannacht, daarna blijft voor de provincie code geel nog gelden tot de middag. Omdat ijzel, wat een vrij harde ijslaag is, moeilijk is te bestrijden met strooizout kan het ook morgenochtend nog flink glad zijn op de weg. Zondagavond geldt er weer code geel.