Rijk geeft nog eens twee miljoen aan Nationaal Holocaustmuseum voor stijgende bouwkosten

Al sinds de tijd van burgemeester Erberhard Van der Laan zijn de nodige miljoenen verzameld voor de realisatie van het Nationaal Holocaustmuseum. 21 miljoen euro was er in totaal nodig, waarvan delen van de gemeente (5 miljoen), de Nederlandse (5,6 miljoen) én de Duitse overheid (4 miljoen) kwamen. Het museum zou in september dit jaar opengaan, maar die datum is nu verplaatst naar 11 maart 2024.

Het Nationaal Holocaustmuseum bestaat uit twee panden: de Hollandsche Schouwburg en het historische gebouw aan de overkant van de Plantage Middenlaan, de Hervormde Kweekschool. Die laatste, waar onderwijzers werden opgeleid, grensde aan de crèche waarvandaan directrice Henriëtte Pimentel honderden joodse kinderen hielp ontsnappen aan de transportatie naar de concentratiekampen. Een deel van hen werd over de muur in de tuin van de crèche getild en via de Kweekschool weer naar buiten gesmokkeld.

AT5 was eerder dit jaar al op bezoek bij de verbouwing van het Nationaal Holocaustmuseum.