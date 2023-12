Ook onderwijsminister bezorgd over Klein Amsterdam: School krijgt strengste toezicht

Ook Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, heeft inmiddels haar zorgen geuit over de onderwijskwaliteit van basisschool Klein Amsterdam in Noord. Uit een brief die ze vandaag naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat de school onder direct toezicht van de minister komt te staan en dat sluiting een reële optie is.

Dat Klein Amsterdam zou sluiten, werd begin oktober ook al aangekondigd door het toenmalige bestuur van de school. Aanleiding was een vernietigend oordeel van de onderwijsinspectie, die de school in juni onder verscherpt toezicht plaatste omdat de onderwijskwaliteit ondermaats zou zijn. Ook de financiën van de school zouden niet op orde zijn.

Inmiddels is er een nieuw bestuur dat wél uit is op een doorstart, onder meer omdat ouders van de leerlingen zich tegen de sluiting verzetten.

'Weinig verbetering'

Maar als het aan de minister ligt, is het toekomstperspectief nog altijd 'zeer onzeker'. In haar brief laat Paul weten dat de school vanaf nu onder het strengst mogelijke toezicht valt. Dat betekent dat eventuele maatregelen niet meer door de onderwijsinspectie, maar door de minister zelf genomen worden.

Paul schrijft dat de school na het oordeel van de onderwijsinspectie weinig heeft gedaan om de situatie te verbeteren. Ook zou er geen verbeterplan zijn gemaakt dat van 'voldoende kwaliteit' is. "Ik deel de zorgen van de inspectie dat het lijkt alsof de ernst van de situatie lange tijd niet erkend is en dat er niet goed gecommuniceerd is naar de ouders omtrent de situatie op de school."

Paul zegt zich op dit moment te beraden op maatregelen "om de leerlingen van deze school zo snel mogelijk het kwalitatieve onderwijs te kunnen bieden waar zij recht op hebben."

Prijsvraag

Klein Amsterdam, dat 240 leerlingen telt, bestaat sinds 2018. Het komt voort uit een concept dat Leren in de Tussenruimte heet. Het idee is dat kinderen niet alleen uit boeken leren, maar ook van wat er in hun omgeving gebeurt.

Dat concept werd drie jaar eerder uitkozen als één van de beste inzendingen voor de prijsvraag 'Onze Nieuwe School'. Toenmalig wethouder Simone Kukenheim wilde met die wedstrijd het bedenken van nieuwe onderwijsconcepten stimuleren.